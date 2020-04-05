РУСАДА считает жесткими антидопинговые критерии ВФЛА для отбора в сборную России

"Критерии ВФЛА разработала самостоятельно, - сказала Пахноцкая. - Они жесткие, но это право нового руководства - установить критерии попадания в сборную. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом. Важно, чтобы это было юридически подкреплено".

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletic), РУСАДА, независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Антидопинговые критерии, предъявляемые тренерам и специалистам сборных команд России, во многом совпадают с требованиями, которые выдвинуты к спортсменам.