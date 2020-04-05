Чемпион ОИ рапирист Сафин и другие фехтовальщики проведут онлайн-зарядки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Башкирские рапиристы, в числе которых чемпион командного турнира Олимпиады в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин, чемпион Европы Тимур Арсланов, а также чемпионки мира Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина, запускают цикл онлайн-зарядок. Об этом ТАСС рассказал Тимур Сафин.

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта. Режим полной самоизоляции в Башкирии ввели 31 марта. 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года.

"Онлайн-зарядка была инициативой Министерства спорта Башкирии, и мы с радостью решили в этом поучаствовать. Будем только рады, если мы будем полезны людям, если сможем дать им с утра заряд энергии. Каждая зарядка займет 20-30 минут, и мы постараемся ее максимально адаптировать для всех людей, дать пояснения к каждому упражнению", - рассказал Сафин.

"Нельзя опускать руки, как бы грустно нам ни было в условиях самоизоляции, - подчеркнул рапирист. - Надеюсь, к нашим зарядкам присоединятся не только спортсмены, но и обычные люди нашего региона, нашей страны. Сейчас важно сохранять позитив, а со спортом это будет делать значительно легче".