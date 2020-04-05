Юрист Пацев: критерии ВФЛА для отбора в сборную России не соответствуют кодексу WADA

Спортивный юрист напомнил, что в 2011 году WADA выиграло спор в CAS у Британской олимпийской ассоциации, чьи критерии отбора в олимпийскую команду были схожи с теми, что сейчас утверждены в ВФЛА

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Критерии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к спортсменам и тренерам для отбора в национальную команду не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики 2 апреля принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).

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"Критерии не соответствуют кодексу и это - явный предмет для будущих судебных разбирательств в случае отказов на включение в число кандидатов в сборную, - сказал Пацев. - Например, вопросы вызывает первый же критерий, согласно которому кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. Напомню, что нарушения бывают разные - намеренные и ненамеренные. Если в ходе разбирательства дела установлено, что нарушение было, например, в пробе есть запрещенное вещество, но в то же время установлено, что вина или халатность спортсмена в этом отсутствуют либо они незначительны, он что - не может быть включен в сборную?" "Согласно второму критерию, в сборную не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование, - сказал юрист. - А если выяснится, что спортсмен вообще не был причастен ни к чему, и расследование завершится прекращением дела?" Пацев напомнил о ситуации с иском Британской олимпийской ассоциации к WADA в 2011 году. "Была похожая ситуация с Британской олимпийской ассоциацией, критерии которой к олимпийской сборной предписало отменить WADA, - сказал Пацев. - Эти критерии фактически были аналогичны отмененному незадолго до этого "Правилу 45 Олимпийской хартии", так называемому "Правилу Осаки", и были похожи на нынешние критерии ВФЛА. Конечно, WADA выиграло спор - Спортивный арбитражный суд (CAS) эти критерии признал не соответствующими кодексу и подтвердил правильность позиции WADA". "Хотели как лучше" Пацев усомнился в том, что ВФЛА кто-то принуждал создавать новые критерии.