Юрист Пацев: критерии ВФЛА для отбора в сборную России не соответствуют кодексу WADA

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Критерии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к спортсменам и тренерам для отбора в национальную команду не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики 2 апреля принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).
"Критерии не соответствуют кодексу и это - явный предмет для будущих судебных разбирательств в случае отказов на включение в число кандидатов в сборную, - сказал Пацев. - Например, вопросы вызывает первый же критерий, согласно которому кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. Напомню, что нарушения бывают разные - намеренные и ненамеренные. Если в ходе разбирательства дела установлено, что нарушение было, например, в пробе есть запрещенное вещество, но в то же время установлено, что вина или халатность спортсмена в этом отсутствуют либо они незначительны, он что - не может быть включен в сборную?"
"Согласно второму критерию, в сборную не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование, - сказал юрист. - А если выяснится, что спортсмен вообще не был причастен ни к чему, и расследование завершится прекращением дела?"
Пацев напомнил о ситуации с иском Британской олимпийской ассоциации к WADA в 2011 году. "Была похожая ситуация с Британской олимпийской ассоциацией, критерии которой к олимпийской сборной предписало отменить WADA, - сказал Пацев. - Эти критерии фактически были аналогичны отмененному незадолго до этого "Правилу 45 Олимпийской хартии", так называемому "Правилу Осаки", и были похожи на нынешние критерии ВФЛА. Конечно, WADA выиграло спор - Спортивный арбитражный суд (CAS) эти критерии признал не соответствующими кодексу и подтвердил правильность позиции WADA".
"Хотели как лучше"
Пацев усомнился в том, что ВФЛА кто-то принуждал создавать новые критерии.
"Сложно предположить, что кто-то, в том числе со стороны WADA, выдвигал ВФЛА требования о таких критериях, - сказал Пацев. - Как и сложно предположить, что этого требовали в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) - там люди хорошо знакомы с практикой WADA и позицией CAS. При этом составителей данных критериев можно понять - они, конечно, хотели как лучше, то есть показать, что никакая другая сборная не может быть чище нашей команды, но все-таки хорошо было бы посоветоваться перед этим с WADA как с организацией, ответственной за гармонизацию антидопинговых правил и их применение во всем мире".
Согласно новым критериям, в список кандидатов в сборную не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.
"Мне не вполне понятно, о каких рекомендациях идет речь и какого рода они вообще могут быть. Всемирный антидопинговый кодекс, и только он, пока еще регулирует вопросы и самих антидопинговых правил, и их применения, и функционирования антидопинговых организаций, там все довольно четко прописано. Никаких рекомендаций и, соответственно, последствий выдачи таких рекомендаций в кодексе нет. Безусловно, можно попытаться быть святее Папы Римского и попробовать донести до WADA, что в России свои представления об антидопинговой работе, но пример Британской олимпийской ассоциации, которой в свое время WADA вынесло предупреждение о несоответствии кодексу, на мой взгляд, весьма показателен", - заключил Пацев.