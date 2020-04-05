Тедеев отправил в Северную Осетию 10 тонн дезинфицирующих средств

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Минздраву Северной Осетии 10 тонн дезинфицирующих средств, еще пять тонн - в Южную Осетию. Эта информация появилась в соцсетях региона, позже ее подтвердил сам Тедеев.

"Да, это правда, отправил. Сейчас такое время, надо поддерживать друг друга чем можем, если есть возможность, - ответил на вопрос ТАСС Тедеев, родившийся в Южной Осетии. - Сегодня у меня получилось. Каждый уважающий себя человек должен помогать близким".

Тедеев помогает близким и с медицинскими масками: "Маски тоже купил, но в ограниченном количестве. Раздаю всем знакомым - не все сегодня могут их купить или заказать".