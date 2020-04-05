{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тедеев отправил в Северную Осетию 10 тонн дезинфицирующих средств

Еще пять тонн он передал в Южную Осетию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Минздраву Северной Осетии 10 тонн дезинфицирующих средств, еще пять тонн - в Южную Осетию. Эта информация появилась в соцсетях региона, позже ее подтвердил сам Тедеев.

"Да, это правда, отправил. Сейчас такое время, надо поддерживать друг друга чем можем, если есть возможность, - ответил на вопрос ТАСС Тедеев, родившийся в Южной Осетии. - Сегодня у меня получилось. Каждый уважающий себя человек должен помогать близким".

Тедеев помогает близким и с медицинскими масками: "Маски тоже купил, но в ограниченном количестве. Раздаю всем знакомым - не все сегодня могут их купить или заказать".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Драчев: тренеры сборной России по биатлону будут выбраны из узкого числа кандидатов
В ближайшее время произойдет обсуждение готовности претендентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС