Допинг не пройдет. ВФЛА объявила новые критерии для отбора в сборную России

В частности, в национальную команду не смогут попасть те спортсмены, которые нарушили антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял новые антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии). В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) данные критерии назвали жесткими, а спортивный юрист Артем Пацев считает, что они не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На эту тему ВФЛА выработала антидопинговые критерии для членов сборных команд России и их тренеров

Согласно критериям, в сборную не смогут попасть те спортсмены, которые нарушили антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. Дорога в команду будет закрыта и тем спортсменам, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил после 19 ноября 2015 года. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), РУСАДА, независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные. Две недели назад новый президент ВФЛА Евгений Юрченко анонсировал ТАСС - новые критерии будут крайне необходимы российской легкой атлетике, поскольку только благодаря им будет возможно провести очищение, которого от ВФЛА ждут не только в World Athletics, но и внутри отечественного легкоатлетического сообщества. Три года на размышления Вслед за релизом о новых критериях были представлены пояснения вице-президента ВФЛА Эдуарда Безуглова. По его словам, в результате введения новых правил в сборную не смогут попасть не более пяти-семи атлетов, а те, кто в настоящее время не соответствует антидопинговым критериям ВФЛА, могут попасть в сборные не ранее чем через три года. "Если они получают ставки спортсменов-инструкторов, тренеров и специалистов в центрах спортивной подготовки (ЦСП), то они продолжат их получать, поскольку уволить их сейчас возможности нет, но далее трудовые договоры, конечно, ЦСП с ними не продлит", - отметил Безуглов.

Вице-президент ВФЛА рассказал, что с новыми критериями теперь будет работать главный тренерский совет ВФЛА, который выносит на утверждение президиума списки сборной. Сначала антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним не проходит, затем последует запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошел по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ. Что касается 53 российских спортсменов, которым в 2019 году World Athletics отказал в получении нейтрального статуса, дающего право участвовать в международных стартах, то по ним будут делаться дополнительные запросы в РУСАДА и AIU. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила ТАСС, что критерии, разработанные ВФЛА самостоятельно, являются жесткими. "Но это право нового руководства - установить критерии попадания в сборную. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом", - подчеркнула Пахноцкая. Британский пример Спортивный юрист Артем Пацев в беседе с ТАСС отметил, что, по его мнению, критерии не соответствуют кодексу WADA, и спортсмены могут использовать этот факт для обращения в суд. Пацев напомнил, что в 2011 году WADA предписало Британской олимпийской ассоциации отменить критерии отбора в олимпийскую сборную, которые, по словам юриста, были схожи с теми, что сейчас утвердила ВФЛА. Национальный олимпийский комитет не согласился с этим и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), но дело проиграл.

На эту тему Пять миллионов за Лысенко. World Athletics определила новые критерии восстановления ВФЛА

"Они (критерии - прим. ТАСС) были аналогичны отмененному незадолго до этого "Правилу 45 Олимпийской хартии", так называемому "Правилу Осаки", и были похожи на нынешние критерии ВФЛА. Конечно, WADA выиграло спор - CAS эти критерии признал не соответствующими кодексу и подтвердил правильность позиции WADA", - сказал Пацев. "Правило Осаки" было введено Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2007 году, оно заключалось в запрете для атлетов, серьезно нарушивших антидопинговые правила, выступать на ближайших после отбытия наказания Олимпийских играх. В 2011 году, после случая с американским спринтером Лашоном Мерриттом, Олимпийский комитет США успешно оспорил это правило в CAS, который согласился с доводами американских юристов - Мерритт, по "правилу Осаки", по сути, должен был оказаться наказанным дважды за одно и то же нарушение. Впоследствии это правило было отменено. Комментируя один из пунктов новых критериев о невключении в состав спортсменов, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, РУСАДА и AIU, Пацев отметил, что ему не очень понятно, о каких рекомендациях идет речь, поскольку антидопинговые правила, их применение, функционирование антидопинговых организаций регулирует только Всемирный антидопинговый кодекс. "Никаких рекомендаций и, соответственно, последствий выдачи таких рекомендаций в кодексе нет, - сказал юрист. - Безусловно, можно попытаться быть святее Папы Римского и попробовать донести до WADA, что в России свои представления об антидопинговой работе, но пример Британской олимпийской ассоциации, которой в свое время WADA вынесло предупреждение о несоответствии кодексу, на мой взгляд, весьма показателен".

На эту тему На пути к выздоровлению. Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА

Антидопинговые критерии, предъявляемые тренерам и специалистам сборных команд России, во многом совпадают с требованиями, которые выдвинуты к спортсменам. Также тренером или специалистом сборных команд России не может быть лицо, отвечавшее за антидопинг в период с 2010 года по октябрь 2019-го. Тренером национальной команды не может быть человек, не имеющий в настоящее время тренерской лицензии. Критерии, которые ВФЛА предъявляет к членам президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий федерации, к сотрудникам ВФЛА, а также руководителям региональных федераций, более суровы по сравнению с требованиями к кандидатам в сборные. В частности, эти люди в прошлом никогда не должны были быть причастными к нарушениям антидопинговых правил. История вопроса Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений.

На эту тему На взлет. Человек из авиастроения возглавил российскую легкую атлетику