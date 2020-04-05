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Футбол в Италии

СМИ: "Аталанта" выкупит Пашалича у "Челси" за €15 млн

Бывший игрок "Спартака" выступает за итальянскую команду на правах аренды с начала сезона

ТАСС, 5 апреля. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" собирается выкупить у английского "Челси" полузащитника Марио Пашалича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что вопрос о переходе хорватского хавбека решен, сумма трансфера должна составить €15 млн.

В течение последнего сезона 25-летний Пашалич выступал за "Аталанту" на правах аренды. Он сыграл за команду в 32 матчах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. В дебютном сезоне "Аталанты" в Лиге чемпионов команда вышла в 1/4 финала, но турнир был приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Пашалич записал на свой счет два гола и две передачи.

Игрок перешел в "Челси" в 2014 году из хорватского "Хайдука", но не провел за команду ни одного матча. За это время он выступал на правах аренды за испанский "Эльче", "Монако", итальянский "Милан" и российский "Спартак". За московский клуб он отличился пять раз в 32 встречах.

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Италия
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