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Влияние коронавируса на спорт

В "Макларене" допустили, что из-за пандемии снимутся от двух до четырех команд "Формулы-1"

По словам исполнительного директора команды Зака Брауна, чемпионат должен быть готов к масштабным реформам, чтобы не допустить этого

ТАСС, 6 апреля. Исполнительный директор команды "Макларен" Зак Браун заявил, что "Формула-1" должна готовиться к изменениям, реформы будут необходимы, чтобы сохранить целостность чемпионата. Функционера цитирует Би-би-си.

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"Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры", - сказал Браун.

Он отметил, что экономическая ситуация после пандемии вряд ли будет располагать к тому, что спонсоры выстроятся в очередь, чтобы поддержать команды. "Поэтому я полагаю, что "Формула-1" сейчас находится в очень хрупком положении", - отметил Браун.

Сезон-2020 "Формулы-1" не стартовал из-за ситуации с коронавирусом. На данный моменты отменены два этапа и перенесены еще шесть. Ранее руководство лиги отменило внесение изменений в технический регламент в 2021 году, они вступят в силу годом позднее.

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Влияние коронавируса на спорт
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