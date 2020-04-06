В "Макларене" допустили, что из-за пандемии снимутся от двух до четырех команд "Формулы-1"

"Могу ли я допустить, что при отсутствии решительных шагов с чемпионата снимутся две команды? Да. На самом деле таких команд может быть и четыре, если не принять правильные меры", - сказал Браун.

Он отметил, что экономическая ситуация после пандемии вряд ли будет располагать к тому, что спонсоры выстроятся в очередь, чтобы поддержать команды. "Поэтому я полагаю, что "Формула-1" сейчас находится в очень хрупком положении", - отметил Браун.

Сезон-2020 "Формулы-1" не стартовал из-за ситуации с коронавирусом. На данный моменты отменены два этапа и перенесены еще шесть. Ранее руководство лиги отменило внесение изменений в технический регламент в 2021 году, они вступят в силу годом позднее.