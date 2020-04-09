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Влияние коронавируса на спорт

УЕФА обсудит календарь чемпионата Европы со всеми принимающими городами

На данном этапе расписание матчей официально не подтверждено
Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы EPA/SVEN HOPPE
Описание
Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы
© EPA/SVEN HOPPE

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит расписание матчей чемпионата Европы со всеми 12 принимающими городами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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"Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА связывается со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время", - рассказали в пресс-службе.

Чемпионат Европы на данный момент должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет на групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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