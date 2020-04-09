Дисквалификация эстонского лыжника Кярпа сокращена с четырех лет до полутора

В ноябре прошлого года FIS дисквалифицировала эстонцев Кярпа, Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина на четыре года за использование кровяного допинга. Отец Веэрпалу, двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу, и Мати Алавер, которые работали техническими специалистами в сборной Эстонии, также отстранены на четыре года.

Решение о сокращении дисквалификации было принято на основании запроса Кярпа, в котором сказано о том, что он добровольно сотрудничал со всеми следственными органами, а также признал нарушение антидопинговых правил и не требовал проведения расследования. Срок его дисквалификации истечет 5 сентября 2021 года, все результаты эстонца с 22 февраля 2017 года признаны недействительными. Подчеркивается, что данное решение может быть обжаловано Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

27 февраля 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде было задержано пять лыжников: Полторанин, Таммъярв, Веэрпалу, а также австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке. В тот же день по этому делу в Эрфурте был задержан немецкий доктор Марк Шмидт. 1 марта Эстонский союз лыжного спорта выступил с заявлением, в котором подтвердил признания Таммъярва и Веэрпалу в нарушении антидопинговых правил. Кярп, который не принимал участие в гонках на чемпионате мира в Зеефельде, также признался в применении кровяного допинга.

Вскоре после задержаний бывший австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, который был дисквалифицирован за допинг в 2014 году, признался в употреблении кровяного допинга, за что получил пожизненное отстранение. Австрийское антидопинговое агентство дисквалифицировало Балдауфа и Хауке на четыре года, кроме того, австрийская полиция завела на них уголовное дело.

Полторанину 32 года, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира, также казахстанский спортсмен одержал четыре победы на Азиатских играх. Андрусу Веэрпалу 49 лет, он выиграл гонки на 15 км классическим стилем на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2006 года в Турине, также в его активе две победы на чемпионатах мира. 30-летний Таммъярв, 25-летний Андреас Веэрпалу и 34-летний Кярп не завоевывали награды на крупных международных стартах.