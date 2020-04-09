СМИ: казахстанский лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на ОИ-2018

ТАСС, 9 апреля. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам казахстанец Алексей Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

Издание ссылается на документы Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые связаны с расследованием дела об использовании допинга Полтораниным и двумя эстонскими лыжниками Андреасом Веэрпалу и Карелом Таммъярвом. По данным издания, в FIS есть информация, что Полторанин неоднократно использовал кровяной допинг на соревнованиях и до чемпионата мира 2019, во время которого он был задержан, в частности - на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчане. На Играх он занял 15-е место в забеге на 50 км, в спринте стал 17-м.

В ноябре 2019 года было принято решение о четырехлетней дисквалификации Полторанина, Веэрпалу и Таммъярва за использование кровяного допинга на чемпионате мира в феврале 2019 года. Также четырехлетнюю дисквалификацию по этому делу получил еще один эстонский лыжник Алго Кярп, но FIS сократил наказание до полутора лет за то, что спортсмен добровольно сотрудничал со всеми следственными органами, а также признал нарушение антидопинговых правил.

Полторанину 32 года, он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира, также казахстанский спортсмен одержал четыре победы на Азиатских играх.