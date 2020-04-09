Фигурист Грассль сомневается, что сможет посетить стажировку у Тутберидзе из-за пандемии

ТАСС, 9 апреля. Итальянский фигурист Даниэль Грассль считает, что ситуация с коронавирусом может помешать ему посетить стажировку у российского тренера Этери Тутберидзе. Комментарий Грассля приводит "Газета.Ru".

18-летний итальянец, выступающий в мужском одиночном катании, ранее уже стажировался у Тутберидзе. Однако нынешняя мировая ситуация с пандемией коронавируса ставит под сомнение возможность новой стажировки в ближайшем будущем.

"Я предполагаю, что до конца года мы не сможем покинуть Италию, - сказал Грассль. - Более того, еще надо посмотреть, будут ли соревнования в следующем сезоне. Этим летом я должен был съездить в Куршевель [там Грассль ранее проходил стажировку у российского тренера Алексея Мишина], но теперь думаю, что не получится. К Тутберидзе я должен был прилететь в августе, но из-за коронавируса это тоже, скорее всего, сорвется, мы не сможем выехать из Италии".

Грассль является двукратным чемпионом Италии. На чемпионате Европы 2020 года он занял четвертое место, годом ранее на европейском первенстве он стал шестым. В финале юниорского Гран-при минувшего сезона он занял шестое место, при этом на его счету есть победа на итальянском этапе и третье место на этапе в Польше. На юниорском чемпионате мира он занял четвертое место.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов.