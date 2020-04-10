Уайт: UFC может провести бои на частном острове в мае

ТАСС, 10 апреля. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может в мае провести турниры на частном острове, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил президент организации Дэйна Уайт.

Ранее стало известно, что турнир UFC 249 отменен из-за пандемии коронавируса. Он должен был состояться в Калифорнии 18 апреля. Главным его поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи.

"Частный остров - реальная тема, там уже строится инфраструктура. Мы готовы будем вернуться, как только это кончится, возможно, уже в следующем месяце. На данный момент наши партнеры попросили перенести турниры", - сказал Уайт.

Фергюсон и Гейджи должны были провести поединок за временный титул чемпиона в легком весе. При этом Нурмагомедов сохранял чемпионский пояс. Ранее сообщалась, что защита титула может состояться осенью против победителя главного боя на турнире UFC 249.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. летальных исходов.