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Мировой футбол

Месси заявил, что не собирается переходить в "Интер"

Контракт футболиста с "Барселоной" действует до лета 2021 года
Лионель Месси AP Photo/Manu Fernandez
Описание
Лионель Месси
© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 10 апреля. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что не собирается переходить в итальянский "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram аргентинца.

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По информации итальянской прессы, Месси может оказаться в миланском клубе уже в следующем сезоне. Также одним из вариантов продолжения карьеры 32-летнего нападающего СМИ называли аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", за который он выступал до переезда в "Барселону".

"Это ложные новости. То же самое касается и информации о "Ньюэллс Олд Бойз". Это неправда. Хорошо, что им [новостям] никто не верит", - написал аргентинец.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt стоимость аргентинца оценивается в €112 млн. В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч в составе клуба из Каталонии, забив 24 мяча и отдав 16 голевых передач. Форвард дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в официальном матче в октябре 2004 года, всего на его счету 718 игр, в которых он забил 627 мячей и отдал 261 голевую передачу.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем летних Олимпийских игр.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта, позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок. "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 матчей.

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