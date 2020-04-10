Фигуристка Туктамышева презентовала созданную в онлайн-режиме произвольную программу

ТАСС, 10 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала новую произвольную программу, созданную при участии болельщиков в онлайн-режиме. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Танец был поставлен за неделю в рамках проекта MAD Lab, основателями которого являются хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. Фанаты спортсменки и все любители фигурного катания могли принять участие в процессе. Им предлагалось учить танец вместе Туктамышевой, репетировать и участвовать в обсуждении во время прямых эфиров в Instagram. Все проходило в онлайн-режиме с учетом рекомендаций, установленных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Готовы к премьере произвольной программы, которую мы создали вместе с вами? ⠀ За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем. ⠀ Я очень рада отклику, который вызвал проект MAD Lab. ❤️ ⠀ Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company, мы впервые открыли зрителям процесс создания программы. ⠀ Я хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову @smekalove за то, что предложил необычную для меня японскую тему. Я лишь однажды делала программу «Мемуары гейши», но новая позволила гораздо глубже погрузиться в японскую культуру и философию. ⠀ Спасибо композитору Бхиме Юнусову @bhima_u, который написал музыку, раскрывающую два противоположных образа. ⠀ Полное видео проекта с момента первых обсуждений до финальной съёмки смотрите в аккаунте @madcompany_smekalove ⠀ Надеюсь, вам понравится результат нашей работы. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях! ⠀ Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации Уже завтра, назову трех исполнителей, которые получат подарки от нас. ⠀ * Are you ready for the premiere of the program that we created in collaboration with you? ⠀ During the past seven days, we went through all the main stages of the process: from music to choreography. The routine is complete, the only thing left to do is to bring it on ice. I promise to show you that as well. ⠀ I am very happy to see the positive reaction to the MAD Lab project. Thank you to the MAD Company team @madcompany_smekalove, who proposed this idea. ⠀ It truly was a massive experiment, as it was the first time we showed the process of designing a program. ⠀ I want to thank choreographer Yuri Smekalove @smekalove. He suggested an unusual for me Japanese theme. I once performed a routine called “Memoirs of a Geisha”, but this new program allowed me to dive deeper into the culture and philosophy of Japan. ⠀ Thanks Bhima Yunusov @bhima_u for composing musical theme for program. ⠀ I hope you enjoy the end product. Share your thoughts and impressions in the comments!
"За семь дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии, теперь программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Это был большой эксперимент, благодаря идее MAD Company мы впервые открыли зрителям процесс создания программы, хочу сказать спасибо хореографу Юрию Смекалову и композитору Бхиме Юнусову. Отдельная благодарность [фанатам] за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации. Уже завтра я назову трех исполнителей, которые получат подарки от нас", - сказано в описании к публикации.
Туктамышевой 23 года. Фигуристка имеет в своем активе золотые медали чемпионатов мира (2014/15) и Европы (2014/15). Спортсменка становилась победительницей чемпионата России (2012/13) и финала Гран-при (2014/15). На счету Туктамышевой также значатся серебряные медали чемпионата (2014/15) и Кубка России (2016/17, 2018/19), бронза континентального первенства (2012/13), серебро (2014/15) и бронза (2018/19) командных чемпионатов мира.