ТАСС проведет онлайн-тренировку с четырехкратной чемпионкой мира гимнасткой Дмитриевой

ТАСС учел многочисленные просьбы продолжить спортивные занятия и запускает серию трансляций со спортсменами #ТренируйсясТАСС!

Во время онлайн-тренировки с Татьяной Волосожар с нами занималось более 500 человек в прямом эфире. В понедельник, 13 апреля, нашим тренером будет четырехкратная чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева!

Ждем вас в группе ТАСС ВКонтакте в 11:00 мск, подключайтесь к трансляции и не забудьте приготовить спортивную форму и коврик.