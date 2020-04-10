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Летние олимпийские виды спорта

ТАСС проведет онлайн-тренировку с четырехкратной чемпионкой мира гимнасткой Дмитриевой

Трансляция пройдет 13 апреля и начнется в 11:00 мск
Дарья Дмитриева Александра Мудрац\ТАСС
Описание
Дарья Дмитриева
© Александра Мудрац\ТАСС

ТАСС учел многочисленные просьбы продолжить спортивные занятия и запускает серию трансляций со спортсменами #ТренируйсясТАСС!

Во время онлайн-тренировки с Татьяной Волосожар с нами занималось более 500 человек в прямом эфире. В понедельник, 13 апреля, нашим тренером будет четырехкратная чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Дмитриева!

Ждем вас в группе ТАСС ВКонтакте в 11:00 мск, подключайтесь к трансляции и не забудьте приготовить спортивную форму и коврик.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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