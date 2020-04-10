Всероссийский проект "Тренировка ГТО" запущен федеральным оператором комплекса

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в апреле запустил всероссийский проект - челлендж "Тренировка ГТО". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе организации.

Проект реализуется через официальные страницы комплекса ГТО в "ВКонтакте" и Instagram. Участникам предлагают выкладывать в интернет свои домашние тренировки с хэштегом #ТренировкаГТО. Раз в неделю сотрудники будут делать подборку самых интересных, креативных и информативных роликов с домашними тренировками.

В ряде регионов сотрудники центров тестирования разработали свои проекты, которые направлены на то, чтобы помочь участникам в домашних условиях подготовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО. В Свердловской области местный центр тестирования организовал конкурс на выполнение норматива "сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу".

"Мы призываем поддерживать свою физическую форму, а также мотивируем граждан на подготовку к нормативам комплекса ГТО дома. Подготовка и выполнение нормативов - это путь к самовоспитанию, мы призываем каждого участника к тому, что и в домашних условиях возможно подготовиться и сейчас необходимо сконцентрироваться на улучшении качества физической подготовленности", - рассказала представитель регионального оператора ГТО Свердловской области Ксения Куликова.

Конкурсы и онлайн-тренировки

Благовещенский центр тестирования запустил онлайн-тренировки под лозунгом "Не ленись, а подтянись!". Участникам предложили запечатлеть на видео или фото зарядку или фитнес-тренировку дома. В Ульяновской области недавно завершился конкурс "Выполнение испытаний комплекса ГТО в домашних условиях". Любой желающий мог пройти испытание ГТО "поднимание туловища из положения лежа на спине" на максимальное количество раз за одну минуту.

Центр тестирования ГТО Петродворцового района Санкт-Петербурга проводит конкурс "Подтянись к движению". По правилам конкурса участники должны снять видео с выполнением нормативов комплекса. Победителей наградят призами и сертификатами.

В Кировской области запустили флешмоб "Лучшее спортивное селфи - 2020". Условия очень простые: сфотографировать себя во время домашней тренировки и выложить фото в свои социальные сети.

Знаменитые спортсмены и послы ГТО также призывают россиян не забывать поддерживать физическую форму во время самоизоляции. Ролики с тренировками, которые можно выполнить даже без наличия спортивного оборудования и не выходя из квартиры, регулярно выкладывают в интернет ведущие российские спортсмены.