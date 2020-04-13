"Дом и семья всегда будут на первом месте". Татьяна Навка о спорте, любви и пандемии

Одна из первых красавиц российского спорта, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отмечает сегодня 45-летие. В беседе с ТАСС она поделилась своими планами на празднование юбилея, рассказала о своих главных жизненных ценностях, о роли спорта в ее жизни, секретах красоты и молодости, своих примерах для подражания и о том, почему график занятий ее дочери сопоставим с графиком президента. О дне рождения Конечно, я планировала встретить юбилей в большом кругу друзей, но, как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Поскольку мы, как и большинство людей и в нашей стране, находимся в режиме самоизоляции, то свой день рождения я отпраздную в узком кругу семьи. Но такой поворот событий меня совершенно не расстраивает. На самом деле ни в детcве, ни в юности у меня не было возможности масштабно отмечать дни рождения. Как правило, я вообще праздновала вдалеке от дома и семьи. Либо в раздевалке, либо на сборах, и только после тридцати смогла наконец начать отмечать этот праздник с размахом. Поэтому карантин на мое праздничное настроение никак не повлияет, ведь самое главное — это то, что на нем буду присутствовать мои самые-самые родные и близкие люди. Надеюсь, что к нам смогут приехать наши старшие дети, моя сестра. Мама, к счастью, живет с нами. Так что рядом муж, рядом дети, и праздник все равно будет — мы к нему готовимся. О самоизоляции Это действительно время перезагрузки — время выдохнуть и остановиться на самых важных вещах. Я стала больше гулять с детьми во дворе, и слава богу, что есть такая возможность, мы смотрим вместе сериалы, читаем книги. Поначалу ребенок не мог привыкнуть к происходящему, все время задавала вопросы: "Мы и сегодня дома? И завтра?"

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Сегодня на каждом из нас лежит ответственность за то, что будет дальше. Я недавно видела флешмоб с участием наших медиков, где они говорят о том, что не видят своих родных и близких, и, только оставаясь дома, мы можем помочь им скорее к ним вернуться. Это очень круто дает понять, как им приходится. Дай бог им всем сил. А нам — понимания ситуации. Россия сейчас занимает одно из последних мест по скорости распространения вируса, и дай бог, чтобы также и оставалось. Да, у нас в стране, как и во всем мире, люди пережили момент паники. Кто-то испугался, что в магазинах закончится продовольствие, а кто-то самого ажиотажа. Но все это закончилось. Другой разговор, что существует проблема соотношения цена/качество, что имбирь где-то стоит по 6 тыс. рублей, что маски и дезинфицирующие средства втридорога реализуют перекупщики. Вот это совершенно неправильно. Не могу сказать, что я как-то иначе стала смотреть на жизнь в связи с происходящим. Признаюсь честно — я человек, который из данной ситуации пытается извлечь лучшее. Я не страдаю, что куда-то не смогу поехать, хотя и хочется разрядиться, выйти, побежать на работу, начать составлять какие-то графики. Я даже по фигурному катанию немного скучаю. Но я всегда знала, что главное в жизни — дом и семья. Да, моя работа делает меня счастливой, и дело — очень важно для успешной женщины, но я не представляю своей жизни без заботы о детях, о муже, о родителях. И так было всегда — я всегда делала выбор в пользу семьи. И спорт я когда-то бросила именно ради семьи, ради любви. И это при том, что мечта стать олимпийской чемпионкой была главной в жизни. О спорте Безусловно, спорт закаляет и помогает идти по жизни более смело. То, как нас воспитывал тренер, как разговаривал с нами, жалел, а в спорте такое редко происходит, отразилось на моем характере — я с пяти лет росла в таком восприятии жизни. Так что я достаточно жесткий человек, в первую очередь по отношению к себе. В спорте выигрывает тот, кто не имеет к себе жалости.

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У меня есть сила воли, я могу себя заставить пойти тренироваться в зал. Но я неидеальна — могу съесть любимые мамины блины, но потом корю себя и отрабатываю их в спортзале. О самых сложных моментах в карьере Мне все время было тяжело, на каждом этапе спортивной карьеры мне было трудно, приходилось себя преодолевать. Помню, мне тренер часто говорил: "Ты пришла на тренировку, значит, ты должна работать. Хочешь работать "в полноги" — иди домой". И каждое утро, изнемогая от боли и страшной усталости, ты встаешь с кровати и бежишь на каток. Потому что ты понимаешь — сейчас ты пожалеешь себя, а твой соперник не дремлет, и он сейчас пойдет на эту тренировку. А значит, у него будет на тренировку больше, и он сделает свой шаг вперед быстрее, чем ты, а тебе потом догонять. Это во мне с детства и, думаю, от природы. Ведь что-то можно воспитать, а что-то дается тебе при рождении. В спорте не бывает легких побед. О победе на Олимпиаде 2006 года в Турине Я понимала, что это будет моя Олимпиада, еще в 2000 году, когда после рождения дочери мне позвонил Роман Костомаров и сказал: "Давай кататься дальше". Я на тот момент была совершенно счастлива, но понимала: если сейчас не решусь, в жизни себе этого не прощу.

Как правило, человек знает свои силы наперед, но другое дело, что все-таки мы не роботы. Есть великие спортсмены, которые выигрывают все соревнования подряд, но именно на Олимпийских играх что-то вдруг идет не так. Я знаю выдающихся фигуристов планеты, с кем это происходило. Например, Курт Браунинг — один из величайших одиночников планеты, один из моих любимых фигуристов, сколько раз он становился чемпионом мира, а ведь так и не стал олимпийским чемпионом. Так звезды сошлись.

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Согласившись вернуться на лед с Романом, я была уверена: буду бороться за золото на Играх в Турине. И все-таки желание вернуться и возможность стать олимпийским чемпионом — разные вещи, и каждый должен трезво понимать, что делает. Конечно, олимпийская медаль — самое прекрасное воспоминание о большом спорте. Сейчас я, пересматривая свои программы, вспоминаю, как много недочетов я тогда замечала, сколько всего мне тогда не нравилось. А сейчас вижу: какие звонкие, молодые, какие невероятные красавцы мы были с Романом, нас ведь как будто слепили друг для друга. Это надо же было так подобрать пару. Об отмененном чемпионате мира Я спокойно отнеслась к тому, что произошло. Коронавирус — это самый настоящий форс-мажор, событие беспрецедентного масштаба, которое отражается в той или иной степени на каждом человеке. В истории уже были примеры, когда по независящим от спортсменов причинам отменялись главные старты года. Но за ребят, конечно, обидно. Их лишили возможности получить титул чемпионов или призеров мира, а ведь каждая из медалей что-то да значит. Но сегодня самое важное — это здоровье, причем не только фигуристов, но и зрителей, да и всех жителей страны — организатора соревнований. Я уверена, что когда ситуация нормализуется, наша сборная вновь покорит пьедестал, ведь наши ребята еще такие молодые. На их веку обязательно будет еще чемпионат мира, и не один. Другой разговор, если бы сейчас была Олимпиада. Наблюдать за тем, что происходит вокруг летних Олимпийских игр, бесконечно грустно и больно. Олимпиада — это совершенно особые соревнования, к которым спортсмены идут всю жизнь. У каждого из них свой цикл, свой пик формы, каждый специально подводился к этому старту, а теперь вместо четырех лет нужно продержаться пять. Это огромный физический и эмоциональный стресс. О юных российских фигуристках Жизнь многогранна и полна неожиданных поворотов и непредсказуемых событий, способных в один момент изменить ход истории. В такие экстраординарные периоды хочется прежде всего пожелать нашим девочкам терпения и сил. Очень важно, чтобы они смогли принять то, что произошло, отпустить ситуацию и сфокусироваться на будущем. Я очень рада, что российские фигуристки в надежных руках, рядом с каждой команда тренерского состава и семья, которая в первую очередь должна их сейчас поддерживать.

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Когда я каталась, то не знала, как без этого жить, что я могу делать помимо фигурного катания, — не дай бог выгонит тренер, как тогда жить дальше? Но при этом я всегда помнила: у меня есть семья, моя опора и крепость. Семья, это там, где тебя примут вне зависимости от того, чемпионка ты или нет. Там всегда найдут правильные слова поддержки. Только с этой уверенностью можно идти вперед. Да, это печально, чемпионат мира не состоялся, больно и досадно. Но так случилось, время не повернуть вспять, а значит, надо быть сильными и идти дальше. Побеждают только сильные духом. О шоу Я пока что верю в хорошее, как верю и в то, что очень скоро все вернется в привычное русло. Жизнь продолжается, мы готовимся к следующему очень серьезному спектаклю на льду. Я впервые говорю вам об этом — нашим следующим шоу станет "Лебединое озеро". Признаюсь честно, я долго к этому шла — мечтала о “Лебедином озере” еще со спорта. С Романом у нас этого не получилось — ему эта идея не очень нравилась, ну не хотел он быть принцем (улыбается). Теперь пришло время реализовать давнюю мечту. Мы с моей командной — Алексеем Сечиным, Игорем Оршуляком — это мое плечо, моя опора, мой надежный помощник — и с Петром Чернышовым, самым что ни есть принцем, создаем неповторимый мюзикл. Вас ждет невероятная музыка Чайковского, но только ей мы не ограничимся. Для каждого спектакля пишется своя музыка, новое шоу не станет исключением. Мы создадим симбиоз классики и современной музыки с потрясающими оранижировками и яркими мелодичными композициями.

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Сюрпризов и правда будет очень много. Изучив разные сценарии "Лебединого озера", я поняла — все концовки одинакого печальны и драматичны, поэтому для своего новогоднего ледового шоу мы готовим свой сценарий, и обещаю — это будет интересно, живо и увлекательно как для детей, так и для взрослых. С удовольствием, если сложится, снова задействуем Алину Загитову и повторим нашу прошлогоднюю сказку "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Я безумно счастлива, что Алина согласилась кататься именно у нас. Мне кажется, что ей тоже было интересно попробовать себя в новой роли. Алина показала чемпионское катание. По два раза в день она выкладывалась на сто процентов и срывала заслуженные овации зрителей. О любви У каждого свое понимание о любви. Вот, например, любовь к своим детям. Мы делаем все для того, чтобы им было хорошо, — радуем их, заботимся о них, тревожимся за них, иногда ругаем. И это касается любого человека, которым ты дорожишь. Желание, чтобы дорогой твоему сердцу человек был счастлив, и есть любовь. Любовь — это когда вы вместе развиваетесь, когда вам вместе интересно. В этом, наверное, и заключается секрет сохранения любви. Там, где двое берегут гармонию, там и будет вечная любовь. О воспитании детей Мне важно, чтобы ребенок развивался. У моей младшей дочери Нади в ее пять с половиной лет есть время на игры, но каждый день очень насыщенный и занятой. Как говорит муж, ее график сравним с распоряком дня президента. С утра и до вечера у Нади постоянно проходят какие-то занятия — английский, французский, китайский, балет. Также она катается на коньках — у нее две тренировки в день. Я вижу, что у дочери чемпионский характер, она лидер. И ее задевает, если кто-то делает что-то лучше нее. Меня это радует. А что будет дальше, я не знаю. О возрасте Для меня яркий пример — Тамара Николаевна Москвина. Ей скоро 80 лет, а она гоняет по льду, даже выполняет самые смелые высокие поддержки. А какое у нее чувство юмора! С ней интересно поговорить на любые темы, у нее прекрасная память, внутри она молодая девчонка, которая постоянно в движении, постоянно что-то познает, заряжает своей энергией и двигает вперед остальных. Ее фитнес — это тренировки. Вот так надо жить, вот пример для всех женщин.

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