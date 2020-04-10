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Единая лига ВТБ

СМИ: баскетболист "Олимпиакоса" Милутинов может перейти в ЦСКА

В этом сезоне Евролиги центровой провел 24 матча, набирая в среднем по 10,3 очка и делая 8,2 подбора
Никола Милутинов EPA-EFE/Toms Kalnins
Описание
Никола Милутинов
© EPA-EFE/Toms Kalnins

ТАСС, 10 апреля. Сербский центровой греческого баскетбольного клуба "Олимпиакос" Никола Милутинов может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации источника, ЦСКА является главным претендентом на 25-летнего Милутинова, который намерен покинуть "Олимпиакос" этим летом.

Милутинов выступает за "Олимпиакос" с 2015 года, в его составе он стал чемпионом Греции. Ранее он играл за сербские "Хемофарм" и "Партизан", с которым дважды выиграл чемпионат Сербии. В 2015 году он был выбран "Сан-Антонио" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в первом раунде по общим 26-м номером, однако серб пока не выступал в НБА.

В этом сезоне Евролиги центровой провел 24 матча, набирая в среднем по 10,3 очка и делая 8,2 подбора за матч.

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