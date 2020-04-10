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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионы России в велотреке Ростовцевы вернулись на родину

Спортсмены проводили сборы на Кипре
Описание
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Действующие чемпионы России по велогонкам на треке Мария и Сергей Ростовцевы вернулись в Россию. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский.

Ростовцевы проводили сборы на Кипре и не могли покинуть территорию государства в связи с тем, что Россия 4 апреля прекратила массовые вывозные рейсы из-за рубежа. Каждый вылет готовят по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для "ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией".

"Ростовцевы прилетели в Санкт-Петербург. Ждут отправки в Москву", - сказал Гриньковский.

На чемпионате России, который проходил в августе 2019 года в Санкт-Петербурге, Мария Ростовцева победила в омниуме, Сергей Ростовцев первенствовал в мэдисоне вместе с Андреем Сазановым.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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