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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев выступает против приглашения в сборную России тренеров Королькевича и Кабукова

Глава СБР отметил, что "знаком с работой" названных специалистов
Глава СБР Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступает против приглашения в сборную страны иностранных тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Об этом он сообщил ТАСС.

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До 20 апреля вице-президент СБР Валерий Польховский должен сформировать предложения по формированию тренерского штаба сборной России на следующий сезон. В число кандидатов входят словенско-белорусский специалист Королькевич и бывший главный тренер сборной Казахстана Кабуков.

"Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой", - сказал Драчев.

"В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись", - подчеркнул он.

Белозеров с прошлого сезона является старшим тренером мужской сборной России, старший тренер женской команды - Виталий Норицын.

В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить на пост главного тренера национальной команды нового специалиста - Валерия Польховского. Он призван сменить Анатолия Хованцева.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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