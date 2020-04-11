Глава Союза биатлонистов России Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

"Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой. По этой причине было предложено отправить на утверждение в Министерство спорта РФ новую кандидатуру на пост главного тренера", - сообщил Драчев.

"На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной", - добавил он.

Глава СБР обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса у тренеров сборной России была возможность отчитаться за проделанную в минувшем сезоне работу только заочно, что не дает возможности дать ей объективную оценку. "Я просил правление не делать поспешных решений, сделать четкий анализ, а не эмоциональный", - отметил Драчев.

"Я предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным", - заключил он.

Хованцеву 70 лет, пост главного тренера он занимал с 2018 года, до начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.