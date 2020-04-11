Глава Союза биатлонистов России Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение правления Союза биатлонистов России (СБР) отправить в отставку главного тренера сборной страны Анатолия Хованцева является поспешным. Такое мнение ТАСС высказал президент СБР Владимир Драчев.
В пятницу правление СБР рекомендовало Министерству спорта России утвердить на пост главного тренера национальной команды другого специалиста - Валерия Польховского.
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"Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой. По этой причине было предложено отправить на утверждение в Министерство спорта РФ новую кандидатуру на пост главного тренера", - сообщил Драчев.
"На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной", - добавил он.
Глава СБР обратил внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса у тренеров сборной России была возможность отчитаться за проделанную в минувшем сезоне работу только заочно, что не дает возможности дать ей объективную оценку. "Я просил правление не делать поспешных решений, сделать четкий анализ, а не эмоциональный", - отметил Драчев.
"Я предлагал выслушать главного и старших тренеров, которые пока отчитались только на бумаге. Но в итоге, не видя людей и без досконального разбора ошибок, было принято решение о замене. Это может оказаться неэффективным", - заключил он.
Хованцеву 70 лет, пост главного тренера он занимал с 2018 года, до начала прошлого сезона он также являлся старшим тренером мужской команды.