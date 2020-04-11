СМИ: "Реал" может приобрести футболиста "Тоттенхэма" Гарри Кейна

ТАСС, 11 апреля. Испанский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении нападающего английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Мадридский клуб хочет приобрести центрального нападающего в качестве альтернативы основному форварду команды Кариму Бензема и Луке Йовичу, который не смог себя проявить в нынешнем сезоне. Другим вариантом усиления атаки для "Реала" является Эрлинг Холанд, выступающий за немецкую "Боруссию" из Дортмунда.

Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года, на правах аренды в разные годы он выступал за "Лейтон Ориент", "Миллуолл", "Норвич" и "Лестер". В составе "Тоттенхэма" он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала Лиги чемпионов. За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, в которых забил 32 гола, на чемпионате мира 2018 года в России он с национальной командой занял четвертое место, став лучшим бомбардиром турнира.