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Влияние коронавируса на спорт

Гассиев заявил, что дата его следующего боя станет известна после окончания пандемии

Российский боксер намерен стать чемпионом мира в супертяжелом весе хотя бы по одной из престижных версий
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Детали следующего боя российского боксера Мурата Гассиева станут известны после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил сам боксер, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

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26-летний Гассиев планирует провести дебют в супертяжелом весе, по различным причинам поединки неоднократно переносились.

"Настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате и уже будет бой. Моя основная цель - стать чемпионом в супертяжелом весе хотя бы по одной версии", - заявил боксер.

Гассиев является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Последний бой он провел в июле 2018 года, уступив единогласным решением украинцу Александру Усику.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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