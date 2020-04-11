Гассиев заявил, что дата его следующего боя станет известна после окончания пандемии

ТАСС, 11 апреля. Детали следующего боя российского боксера Мурата Гассиева станут известны после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил сам боксер, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

26-летний Гассиев планирует провести дебют в супертяжелом весе, по различным причинам поединки неоднократно переносились.

"Настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате и уже будет бой. Моя основная цель - стать чемпионом в супертяжелом весе хотя бы по одной версии", - заявил боксер.

Гассиев является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Последний бой он провел в июле 2018 года, уступив единогласным решением украинцу Александру Усику.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов.