Рижский клуб КХЛ "Динамо" определится с тренером после нормализации ситуации с вирусом

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" определится с новым главным тренером команды, когда пандемия коронавируса немного утихнет. Об этом ТАСС рассказал глава совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

После окончания регулярного чемпионата прошедшего сезона главный тренер рижской команды Гиртс Анкипанс был отправлен в отставку. Ранее Савицкис сообщал о том, что в число кандидатов на пост нового наставника команды входят латвийские специалисты Леонид Тамбиев и Петерис Скудра, а также швед Ханс Вальссон. 24 марта владивостокский "Адмирал" объявил о назначении Тамбиева на пост главного тренера команды, но 1 апреля клуб выступил с заявлением, что пропустит следующий сезон КХЛ из-за ситуации с коронавирусом. 2 апреля Тамбиев сообщил ТАСС, что покинет "Адмирал".

"Тамбиев входит в шорт-лист наших кандидатов, но мы примем решение попозже, без спешки. Есть и другие кандидатуры, тоже достойные, как и Тамбиев, - сказал Савицкис. - Думаю, что как только коронавирус немного прекратит действие, мы сразу примем решение. Когда будет хоть какое-то понимание, как ситуация будет развиваться, мы примем решение".

"Мы не можем принимать решение, когда не знаем, что будет через месяц-полтора. Кандидатов мы примерно знаем, есть еще варианты, помимо Тамбиева, Скудры и Вальссона", - добавил собеседник агентства.

"Динамо" в минувшем сезоне заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. За всю историю КХЛ рижане пять раз играли в Кубке Гагарина, лучшим результатом является выход во второй раунд в 2010 и 2011 годах.