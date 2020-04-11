"Барселона" и "Реал" потеряют по €18 млн из-за отмены Международного кубка чемпионов

ТАСС, 11 апреля. Испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона" понесут убытки из-за отмены товарищеского турнира "Международный кубок чемпионов", проводимого в межсезонье. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на издание Marca.

Отмечается, что лидеры испанского чемпионата, которые должны были во второй раз встретиться между собой в рамках Международного кубка чемпионов, потеряют по €18 млн. Решение об отмене товарищеского турнира было принято в субботу в связи с пандемией коронавируса.

Международный кубок чемпионов проводится с 2013 года. Матчи принимают страны Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. В турнире участвуют сильнейшие клубы Европы - чемпионы и призеры ведущих национальных первенств континента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 1,7 млн человек, зафиксировано свыше 100 тыс. смертельных исходов.