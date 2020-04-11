Заразившийся коронавирусом тренер по боксу заявил, что сейчас чувствует себя отлично

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, у которого ранее был выявлен коронавирус, заявил, что сейчас чувствует себя отлично. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел. Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки", - сказал Кадушин.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.