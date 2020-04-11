{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникации РФС.

На эту тему
Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020 и уведомили об этом РФС и УЕФА

В субботу вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил ТАСС, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году и уже уведомили об этом РФС и УЕФА. 9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено.

"Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга", - сообщили ТАСС в службе коммуникации РФС.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Оргкомитет российской части Евро-2020 перенесет волонтерскую программу на следующий год
Обмен волонтерами между странами - организаторами турнира будет обсуждаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС