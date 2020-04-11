РФС уведомил УЕФА о готовности Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникации РФС.

Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020 и уведомили об этом РФС и УЕФА

В субботу вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил ТАСС, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году и уже уведомили об этом РФС и УЕФА. 9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов-организаторов может быть уменьшено из-за последствий пандемии. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено.

"Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга", - сообщили ТАСС в службе коммуникации РФС.

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов Евро. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.