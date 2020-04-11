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Влияние коронавируса на спорт

Власенко: все синхронистки, покинувшие базу "Новогорск", чувствуют себя хорошо

Спортсменки вынуждены были покинуть базу из-за подозрений на коронавирус у двух членов сборной по спортивной гимнастике
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Все российские синхронистки, покинувшие учебно-тренировочную базу "Новогорск" 2 апреля, находятся на двухнедельном карантине, спортсменки чувствуют себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

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Сборные по синхронному плаванию и спортивной гимнастике покинули "Новогорск" из-за того, что в команде гимнастов было зафиксировано два случая подозрения на коронавирус - у спортсмена Сергея Найдина и главного тренера Андрея Родионенко. Позже стало известно, что их повторные тесты дали отрицательный результат.

"Команды покинули базу 2 апреля, сейчас все наши девушки чувствуют себя хорошо. Они находятся на двухнедельном карантине, после чего уйдут на общий режим самоизоляции", - рассказал Власенко.

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска". Базу перевели на особый режим работы, до 2 апреля на сборах в "Новогорске" находились 122 спортсмена.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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