Власенко: все синхронистки, покинувшие базу "Новогорск", чувствуют себя хорошо

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Все российские синхронистки, покинувшие учебно-тренировочную базу "Новогорск" 2 апреля, находятся на двухнедельном карантине, спортсменки чувствуют себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Сборные по синхронному плаванию и спортивной гимнастике покинули "Новогорск" из-за того, что в команде гимнастов было зафиксировано два случая подозрения на коронавирус - у спортсмена Сергея Найдина и главного тренера Андрея Родионенко. Позже стало известно, что их повторные тесты дали отрицательный результат.

"Команды покинули базу 2 апреля, сейчас все наши девушки чувствуют себя хорошо. Они находятся на двухнедельном карантине, после чего уйдут на общий режим самоизоляции", - рассказал Власенко.

28 марта Минспорт РФ закрыл все подведомственные учебно-тренировочные базы из-за пандемии коронавируса, за исключением "Новогорска". Базу перевели на особый режим работы, до 2 апреля на сборах в "Новогорске" находились 122 спортсмена.