Фуркад включил Шипулина в тройку сильнейших соперников на протяжении своей карьеры

ТАСС, 11 апреля. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад назвал россиянина Антона Шипулина одним из главных соперников в течение своей карьеры. Комментарий француза приводит газета L'Equipe.

14 марта Фуркад завершил карьеру в возрасте 31 года.

"Если бы мне пришлось выбирать соперника, я бы поставил Эмиля Свендсена на первое место, затем Йоханнеса Бё и, возможно, Антона Шипулина" , - заявил Фуркад.

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в общем зачете Кубка мира (7). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золотые награды Олимпийских игр, дважды - серебряные.

Шипулин является бронзовым призером Олимпийских игр - 2010, чемпионом мира (2017), также на его счету три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира и две бронзовые награды чемпионатов Европы.