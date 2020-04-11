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НХЛ

Хоккеист "Эдмонтона" Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

6 апреля он был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому после внутримозгового кровоизлияния
Колби Кейв AP Photo/David Zalubowski
Описание
Колби Кейв
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Кровоизлияние произошло 6 апреля. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому.

Кейву было 25 лет, канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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