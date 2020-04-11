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КХЛ

ЦСКА подпишет двухлетний контракт с бывшим форвардом клуба НХЛ "Ванкувер" Голдобиным

Хоккеист выступал за команду из Канады с 2017 года
Николай Голдобин AP Photo/Matt Slocum
Описание
Николай Голдобин
© AP Photo/Matt Slocum

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подпишет двухлетний контракт с бывшим нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Николаем Голдобиным. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

24-летний Голдобин выступает за "Ванкувер" с 2017 года. Перед стартом сезона-2019/20 он подписал с клубом новый контракт, но был выставлен на драфт отказов, проведя одну встречу в НХЛ.

"Следующие два года Голдобин проведет в ЦСКА", - сказал Исаков.

На драфте НХЛ 2014 года Голдобин был выбран клубом "Сан-Хосе" в первом раунде под общим 27-м номером. В системе "Шаркс" он находился до 2017 года, после чего перешел в "Ванкувер". В общей сложности в активе нападающего 124 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 46 (19+27) очков по системе "гол плюс пас".

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, а также победителем регулярного чемпионата КХЛ-2019/20. Этот сезон в лиге не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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