Фигуристка Медведева показала свою тренировку в условиях самоизоляции

ТАСС, 11 апреля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свою тренировку в домашних условиях. Видео с занятиями спортсменки в своем Instagram опубликовала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

"В эти сложные времена самое главное - оставаться позитивными и активными. Занимайтесь спортом, скоро все будет хорошо", - сказала 20-летняя спортсменка.