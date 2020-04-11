Фигуристка Медведева показала свою тренировку в условиях самоизоляции

ТАСС, 11 апреля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала свою тренировку в домашних условиях. Видео с занятиями спортсменки в своем Instagram опубликовала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.
"В эти сложные времена самое главное - оставаться позитивными и активными. Занимайтесь спортом, скоро все будет хорошо", - сказала 20-летняя спортсменка.
В активе Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также дважды становилась первой в финале Гран-при. 1 апреля проживающая в Канаде фигуристка приняла решение улететь в Японию из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.