Агент: "Динамо" достигло серьезных подвижек в переговорах о новом контракте с Яшкиным

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" достигло серьезных подвижек в переговорах с чешским хоккеистом Дмитрием Яшкиным о заключении нового соглашения. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Глеб Чистяков.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. Действующий контракт 27-летнего нападающего с бело-голубыми истекает 30 апреля.

"У нас есть существенные подвижки в переговорах, но они продолжаются. Есть шансы, что Дмитрий подпишет новый контракт с "Динамо", но говорить о том, что он уже его подписал, пока преждевременно", - сказал Чистяков.

В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Яшкин в регулярном чемпионате набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.