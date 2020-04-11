Открытый чемпионат Канады по теннису среди женщин перенесен на год из-за пандемии

ТАСС, 11 апреля. Женский теннисный турнир в канадском Монреале перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Турнир 2020 года отменен в связи с требованием властей канадской провинции Квебек о запрете массовых мероприятий до 31 августа. Открытый чемпионат Канады среди женщин должен был пройти 7-16 августа.

"WTA подтверждает, что здоровье и безопасность всегда будут главным приоритетом. Мы понимаем, что это было трудное решение, и с нетерпением ждем возвращения в Монреаль в 2021 году", - говорится в заявлении WTA.

Открытый чемпионат Канады среди женщин является турниром серии Premier 5, сумма призовых составляет более $2,8 млн. Соревнования проводятся ежегодно, параллельно женскому турниру проходит Открытый чемпионат Канады среди мужчин, который является турниром серии "Мастерс", в 2020 году он запланирован в Торонто (мужские и женские соревнования поочередно проводятся в Монреале и Торонто).

Первый розыгрыш Открытого чемпионата Канады по теннису прошел в 1881 году. Среди отечественных спортсменов турнир выигрывали Динара Сафина (2008), Елена Дементьева (2009), Андрей Чесноков (1991) и Марат Сафин (2000). В прошлом году в финал турнира вышел россиянин Даниил Медведев, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число зараженных в Канаде составляет более 22 тыс. человек, 600 человек скончались.