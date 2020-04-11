{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Серебряный призер ОИ-2012 в метании диска Хаддади выздоровел после заражения коронавирусом

28 марта стал известно, что спортсмен заболел коронавирусной инфекцией

ТАСС, 11 апреля. Иранский метатель диска Эхсан Хаддади выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Иранской федерации легкой атлетики.

28 марта стало известно, что 35-летний легкоатлет заболел коронавирусной инфекцией.

"Слава богу, я пережил трудные дни и выздоровел", - приводит комментарий спортсмена пресс-служба организации.

Хаддади является обладателем серебряной медали Олимпийских игр - 2012, также в его активе бронзовая награда чемпионата мира - 2011, шесть побед на чемпионатах Азии и четыре - на Азиатских играх. Хаддади - обладатель рекорда Азии, который он установил в 2008 году (69,32 м).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Организаторы перенесенной тренерской конференции РФС не пригласят на нее иностранцев
Однако это есть в планах на будущее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС