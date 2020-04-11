Серебряный призер ОИ-2012 в метании диска Хаддади выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 11 апреля. Иранский метатель диска Эхсан Хаддади выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Иранской федерации легкой атлетики.

28 марта стало известно, что 35-летний легкоатлет заболел коронавирусной инфекцией.

"Слава богу, я пережил трудные дни и выздоровел", - приводит комментарий спортсмена пресс-служба организации.

Хаддади является обладателем серебряной медали Олимпийских игр - 2012, также в его активе бронзовая награда чемпионата мира - 2011, шесть побед на чемпионатах Азии и четыре - на Азиатских играх. Хаддади - обладатель рекорда Азии, который он установил в 2008 году (69,32 м).