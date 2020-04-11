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Футбол в России

Организаторы перенесенной тренерской конференции РФС не пригласят на нее иностранцев

Однако это есть в планах на будущее

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организаторы тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС), которая должна была состояться в марте и была перенесена из-за пандемии коронавируса, не планируют приглашать на нее зарубежных специалистов, которые не работают в российском футболе. Об этом ТАСС сообщил председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович.

РФС и ООТФ совместно должны были провести тренерскую конференцию 17 марта, но она была перенесена на неопределенный срок. В этот день было объявлено о приостановке соревнований из-за распространения коронавируса. На данный момент по решению РФС футбольные турниры в стране приостановлены до 31 мая.

"Сейчас ничего не понятно, сначала нужно вернуть футбол, - сказал Гершкович. - Скорее всего, конференция будет после завершения сезона. В марте все тренеры были готовы приехать - мы выбрали день между турами. Новую дату мы тоже будем выбирать, чтобы она была удобна для тренеров".

"Мы приняли решение о том, чтобы на конференции были только наши тренеры - это была бы наша внутренняя конференция. Мы хотели поговорить о наших внутренних проблемах. В будущем мы планируем приглашать иностранных специалистов, но только высокого уровня. Конференция ежегодная, и в дальнейшем мы готовы пригласить выдающихся европейских специалистов, чтобы они могли поделиться с нами своим опытом", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем Гершкович не стал называть зарубежных тренеров, которые могут в будущем принять участие в конференции. "Мы пока не общались на эту тему, потому что в планах на конференцию этого года данного вопроса не было, - сказал он. - У нас контакт с иностранными специалистами есть, тем более что наши ведущие тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев достаточно близко знакомы с выдающимися специалистами. Думаю, в этом проблем не будет, но на эту конференцию у нас не было в планах пригласить иностранцев".

"Что касается гостей, естественно мы приглашали всех членов исполкома РФС. Должен был быть и [президент РФС] Александр Дюков, и [генеральный секретарь РФС] Александр Алаев, и [первый вице-президент РФС] Никита Симонян. Также мы приглашали президентов лиг", - добавил Гершкович.

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Российский футбол
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