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Влияние коронавируса на спорт

Бывший футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш выписан из больницы

В среду легенду мерсисайдцев госпитализировали с коронавирусом
Кенни Далглиш EPA/ROBIN PARKER
Описание
Кенни Далглиш
© EPA/ROBIN PARKER

ТАСС, 12 апреля. Шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш, чей тест на коронавирус дал положительный результат, выписан из больницы. Об этом сообщает издание Metro.

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69-летний Далглиш в среду был госпитализирован с коронавирусом, отмечалось, что у него отсутствуют симптомы заболевания.

Далглиш в качестве футболиста четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Шотландии в составе "Селтика". Выступая за "Ливерпуль", он шесть раз стал чемпионом Англии и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов). В качестве тренера он трижды приводил "Ливерпуль" к чемпионству, а в сезоне-1994/95 стал победителем английского первенства вместе с "Блэкберном". В 2018 году Далглиш был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

По данным, опубликованным британским Минздравом 11 апреля, у 79 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов приблизилось к 10 тыс.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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