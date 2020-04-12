СМИ: "Эвертон" летом намерен приобрести футболиста "Реала" Хамеса Родригеса

ТАСС, 12 апреля. Английский футбольный клуб "Эвертон" летом намерен приобрести полузащитника испанского "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Николо Скиры.

По информации журналиста, одним из ключевых факторов возможного перехода может стать желание Родригеса работать под руководством Карло Анчелотти, который возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года. Итальянский тренер с 2013 по 2015 год работал в "Реале".

Родригесу 28 лет, он играет в "Реале" с 2014 года, за мадридский клуб в текущем сезоне он провел 13 матчей, забив один гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также по два раза Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. С 2017 по 2019 год он выступал на правах аренды в мюнхенской "Баварии", с которой стал двукратным чемпионом Германии. Также он играл за "Монако", португальский "Порту" и аргентинский "Банфилд".

За сборную Колумбию Родригес провел 76 матчей, в которых забил 22 мяча.