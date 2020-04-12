В "Локомотиве" призвали не воспринимать всерьез слова Фарфана о сокращении зарплаты

В субботу Фарфан во время прямого эфира в Instagram бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игроков команды из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки "Локомотива" согласились на сокращение зарплаты на 40%. Позднее Фарфан назвал свое заявление шуткой.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Слова нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана о несогласии с решением руководства клуба сократить зарплаты футболистов на фоне пандемии коронавируса не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.

"Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал - это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез, - сказал Филатов. - А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен".

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и главный тренер команды Юрий Семин в беседе с ТАСС заявили, что не знают о словах Фарфана и не смотрели ролик. "Я не читал и не знаю, что сказал Фарфан. Мнение других людей о том, как поет Карузо, не комментирую", - отметил Мещеряков.

"Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую", - сказал Семин.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.