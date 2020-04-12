В "Локомотиве" призвали не воспринимать всерьез слова Фарфана о сокращении зарплаты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Слова нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана о несогласии с решением руководства клуба сократить зарплаты футболистов на фоне пандемии коронавируса не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов.
В субботу Фарфан во время прямого эфира в Instagram бывшего игрока сборной Перу Роберто Гизасолы выразил недовольство решением клуба сократить зарплаты игроков команды из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки "Локомотива" согласились на сокращение зарплаты на 40%. Позднее Фарфан назвал свое заявление шуткой.
"Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал - это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез, - сказал Филатов. - А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен".
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков и главный тренер команды Юрий Семин в беседе с ТАСС заявили, что не знают о словах Фарфана и не смотрели ролик. "Я не читал и не знаю, что сказал Фарфан. Мнение других людей о том, как поет Карузо, не комментирую", - отметил Мещеряков.
"Я ничего не знаю, газет не читаю. Ничего не комментирую", - сказал Семин.
По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.