Артем Лобов считает Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА

"У него самая впечатляющая серия боев, он всех уничтожал, - сказал Лобов. - Он никогда не сражался в UFC, он выступал в Pride (организация ММА, существовавшая с 1997 по 2007 год - прим. ТАСС), который был даже масштабнее, чем UFC. Кроме того, в своей карьере он победил пять чемпионов UFC. Федор, безусловно, лучший боец в истории смешанных единоборств, рядом с ним нет никого".

Такое же мнение высказал порталу и американский боец Йен Хейниш, выступающий в UFC в среднем весе. "Федор - величайший боец ММА всех времен, он доминировал, используя свои разносторонние навыки ведения боя".

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.