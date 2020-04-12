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ММА

Артем Лобов считает Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА

Боец отметил, что в свое время Емельяненко доминировал в сильнейшей в мире организации ММА

ТАСС, 12 апреля. Федор Емельяненко является лучшим бойцом в истории смешанных единоборств (ММА), считает бывший участник боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Артем Лобов, выступавший в полулегкой и легкой весовых категориях. Ирландского спортсмена российского происхождения цитирует портал bjpenn.com.

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"У него самая впечатляющая серия боев, он всех уничтожал, - сказал Лобов. - Он никогда не сражался в UFC, он выступал в Pride (организация ММА, существовавшая с 1997 по 2007 год - прим. ТАСС), который был даже масштабнее, чем UFC. Кроме того, в своей карьере он победил пять чемпионов UFC. Федор, безусловно, лучший боец в истории смешанных единоборств, рядом с ним нет никого".

Такое же мнение высказал порталу и американский боец Йен Хейниш, выступающий в UFC в среднем весе. "Федор - величайший боец ММА всех времен, он доминировал, используя свои разносторонние навыки ведения боя".

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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