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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: в Италии запретят проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года

Стадион ФК "Фиорентина" EPA-EFE/CARLO FERRARO
Описание
Стадион ФК "Фиорентина"
© EPA-EFE/CARLO FERRARO

ТАСС, 12 апреля. Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Италии зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 468 человек, выздоровели 32 534.

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Влияние коронавируса на спорт
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