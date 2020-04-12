СМИ: в Италии запретят проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года

ТАСС, 12 апреля. Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.
Leaks of next Italian government measures showing that football with crowds unlikely to happen before January 2021— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 12, 2020
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Италии зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 468 человек, выздоровели 32 534.