СМИ: в Италии запретят проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года

ТАСС, 12 апреля. Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.