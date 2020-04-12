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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: в мадридском "Реале" раздумывают над возобновлением тренировок

Медицинский штаб работает над особым режимом занятий на время пандемии

ТАСС, 12 апреля. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) раздумывает о возвращении команды к тренировочному процессу. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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​​​​Отмечается, что медицинский штаб клуба разрабатывает особый протокол безопасности для игроков на тренировках, который будет учитывать действующую ситуацию с коронавирусом. О конкретных датах возобновления тренировок не сообщается.

12 марта "Реал" стал одним из первых клубов Европы, который ввел карантин для футбольной и баскетбольной команд, после того как появилась информация, что у одного из баскетболистов есть подозрения на заражение коронавирусом. Чемпионат Испании по футболу приостановлен на неопределенный срок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Испания на втором месте в мире по числу зараженных - более 160 тыс. случаев, более 16 тыс. человек умерли.

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ИспанияВлияние коронавируса на спорт
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