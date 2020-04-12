Хоккеист Рылов подпишет новый контракт со "Спартаком" сроком на два года

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Защитник Яков Рылов договорился о заключении нового контракта сроком на два года с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Действующее соглашение 35-летнего защитника с красно-белыми истекает 30 апреля.

"Мы договорились о новом контракте со "Спартаком". Срок - два года", - сказал Николаев.

Рылов выступает за "Спартак" с 2019 года. В минувшем сезоне он стал самым результативным защитником команды, набрав в 60 матчах регулярного чемпионата 35 очков (7 шайб + 28 голевых передач).