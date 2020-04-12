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Футбол в России

Колосков: Марк Годик определил развитие советского и российского футбола

Почетный президент РФС выразил соболезнования в связи со смертью известного теоретика футбола
Gочетный президент РФС Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Gочетный президент РФС Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) профессор Марк Годик определил развитие советского и российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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Годик скончался в воскресенье на 81-м году жизни.

"Он был преподавателем в высшей школе тренеров в то время, когда учились Виктор Прокопенко, Павел Садырин. Марк Александрович воспитал целую плеяду выдающихся тренеров, к нему с огромным уважением относились Валерий Лобановский и Юрий Морозов. Я его ставлю на первое место в СССР и России среди ученых, которые сделали очень многое для становления футбольной науки. Этот человек определил развитие советского и российского футбола, его знания были применены на практике многими выдающимися тренерами", - отметил Колосков.

"Мы долгое время были коллегами, он был профессором кафедры теории и методики физкультуры и спорта, я был преподавателем на кафедре футбола и хоккея. Потом я стал аспирантом, и он мне там преподавал. Во время становления спортивной науки Марк Александрович был очень заметной фигурой. Он был первым доктором педагогических наук в футболе, до него такого уровня преподавателей в футболе не было, это была колоссальная школа для меня", - рассказал Колосков.

Собеседник агентства выразил соболезнования родным и близким Годика. "Несмотря на такой уровень знаний и общее признание, он был очень скромным человеком, никогда себя не выпячивал. Всегда старался отдаваться полностью там, где работал. В последние годы он тяжело болел, мы с товарищами приезжали его навещать", - заключил Колосков.

Годик много лет работал в РФС. В 1996-1998 годах он руководил научно-методическим отделом организации, в 2003-2009 годах работал заместителем директора спортивного департамента и советником президента РФС. Доктор педагогических наук профессор Марк Годик является автором нескольких книг по теории и методике в области спорта. В советское время возглавлял комплексную научную группу при национальных сборных.

Теги
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