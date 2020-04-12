Павлюченкова: теннисистам тяжело поддерживать форму во время самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты не могут должным образом поддерживать форму в условиях самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказала теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Проведение всех теннисных турниров приостановлено до 13 июля из-за пандемии.

"Для всех спортсменов в плане поддержания формы ситуация очень сложная. Мне, возможно, повезло чуть больше - у меня есть дома тренажерный зал, есть площадь, где я могу бегать. Есть небольшой корт, пусть с не очень хорошим покрытием, есть стенка, так что я могу играть. Наверное, среди всех наших теннисистов у меня есть небольшое преимущество", - сказала Павлюченкова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.