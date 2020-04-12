Фуркад рассказал, почему не прибегал к употреблению допинга

"Даже если бы я хотел улучшить свои результаты с помощью допинга, я просто не знаю, с кем связываться, - сказал Фуркад. - Сегодня, после 10 лет карьеры на высшем уровне, я могу сказать, что у меня нет номера телефона, по которому можно позвонить по этому поводу. Я думаю, что это послужит посланием для родителей, у которых сложилось впечатление, что допинг в спорте высших достижений есть на каждом углу".

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в общем зачете Кубка мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11).