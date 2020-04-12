Российский боксер Власов подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Бывший временный чемпион мира по боксу Максим Власов подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Об этом ТАСС сообщил советник боксера Олег Богданов.

"Власов подписал контракт с Top Rank на три года", - сказал Богданов.

Следующий бой Власов должен провести против соотечественника Умара Саламова за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. В активе 33-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения.

Top Rank является одной из ведущих промоутерских компаний в мире. Ей руководит Боб Арум.