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Бокс

Бой между Власовым и Саламовым должен был пройти летом в Лас-Вегасе

Поединок был запланирован на конец июня - начало июля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россияне Умар Саламов и Максим Власов должны были провести претендентский поединок на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе летом в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом ТАСС сообщил представитель боксеров Олег Богданов.

"Бой должен был состояться в конце июня - начале июля в Лас-Вегасе. Пока никто не знает, что будет в это время", - сказал Богданов.

В активе 33-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения. На счету 25-летнего Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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