СМИ: футболист "Лацио" Милинкович-Савич летом может перейти в "Ювентус"

ТАСС 12 апреля. Сербский полузащитник итальянского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации источника, "Ювентус" сделает предложение о трансфере 25-летнего серба в случае, если не удастся приобрести французского полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, ранее выступавшего за клуб из Турина. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока римского "Лацио" в €64 млн, контракт футболиста истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел в составе "Лацио" 31 матч, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. За римский клуб серб выступает с лета 2015 года. За сборную Сербии он провел 15 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

В составе "Лацио" Милинкович-Савич выиграл Кубок Италии в сезоне-2018/19 и дважды Суперкубок Италии (2017, 2019). В составе сербской "Войводины" он стал обладателем Кубка Сербии сезона-2013/14, также футболист выступал за бельгийский "Генк".

Милинкович-Савич вместе с молодежной сборной Сербии в 2015 году выиграл чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Двумя годами ранее он в составе национальной сборной стал чемпионом Европы для футболистов не старше 19 лет.