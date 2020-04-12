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Влияние коронавируса на спорт

Жена тренера ХК "Локомотив" Пелино отметила поддержку коллег мужа во время его лечения

29 марта тест на коронавирус канадского специалиста показал положительный результат

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Супруга старшего тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Майка Пелино Кимберли Пелино отметила, что поддержка коллег и друзей канадского специалиста из России помогла ему в борьбе с коронавирусом. Об этом Кимберли Пелино рассказала ТАСС.

29 марта тест на коронавирус канадского специалиста показал положительный результат. Позднее в пресс-службе "Локомотива" сообщили ТАСС о том, что он не контактировал с командой на протяжении длительного периода времени.

"Я рада сообщить, что наша семья, кажется, идет на поправку - хотя это было очень неприятное и страшное время, - сказала супруга тренера. - К счастью, наши симптомы были только неприятными, а не страшными, и мы смогли выздороветь дома. Мы испытывали боль, лихорадку, кашель, полную потерю энергии и обоняния. У нас было много заботливых и обнадеживающих заметок из России от нынешних и прошлых коллег Майкла - это действительно имело значение и дало нам силы, мы благодарны".

"Майкл был довольно болен и у него была температура в течение десяти дней, но он уже начинает восстанавливать силы. Мы уже освобождены из карантина, но несколько других членов нашей семьи - наш сын Дэвид и моя мама - также выздоравливают, поэтому мы держим себя в изоляции", - добавила собеседница агентства.

Пелино 60 лет, он возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Специалист также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

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Влияние коронавируса на спорт
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